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Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir isimli erkek çocukları dünyaya geldi - Son Dakika
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Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir isimli erkek çocukları dünyaya geldi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir isimli erkek çocuklarının pazartesi sabahı dünyaya geldiğini duyurdu. Bayraktar, bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu belirterek, dualarını ve Maşallah'larını istedi ve hayırlı nesiller temennisinde bulundu.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir isimli erkek çocukları dünyaya geldi
09.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:01
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Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı" ifadelerini kullandı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah'ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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