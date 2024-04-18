Selçuk Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporunu Sunarak Mali Gücünü Vurguladı

Selçuk Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, 2023 yılı faaliyet raporunun sunumunu yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yükselen enflasyon ve artan maliyetlere rağmen belediyenin mali anlamda en güçlü dönemini yaşadığını kaydetti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca belediyenin finansal sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak için alınan tedbirleri de aktardı. 2023 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu görüşülerek meclisten geçti.
Belediye işletmelerine dair faaliyet raporlarında yer alan veriler oluşturulurken çalışan personel giderlerinin ilgili müdürlüklerin hanelerinde yer aldığına dikkat çeken Filiz Başkan; "Geçmiş dönemlerde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde çalışan belediye emekçilerinin giderleri başka müdürlüklerde gösterildiğinden aslında işletmelere dair gerçek bir tablo ortaya çıkmıyordu. Biz 2019'dan itibaren hangi personel hangi müdürlükte çalışıyorsa bunun maliyetini ilgili müdürlüğün hanesine yazıyoruz" diyerek meclisi bilgilendirdi.
Pamucak Restoran'ın satışları yüzde 90 arttı
Pamucak Restoran'ın satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 90,81 oranında artış olduğunu kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Satış fiyatlarımız encümen tarafından belirlenmiş olup herkesin rahat bir şekilde belediye işletmelerinden yararlanmasını esas alıyoruz. Pamucak Restoran'ı Filiz Ceritoğlu Sengel faaliyete geçirmedi. Ama Filiz Ceritoğlu Sengel ve bir önceki dönemdeki meclis üyelerinin kararlarıyla birlikte bu işletme tanınır hale geldi. Pamucak Restoran'ın satışlarında yüzde 90,81 oranında bir artış var. İşletmenin kar-zarar analizinde zarar görünme sebebi ise EYT'den yararlanan çalışma arkadaşlarımızın emeklilik tazminatlarının da bütün işletmelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızın giderleri gibi bu tabloda yer almasıdır. Burada bir yıl içinde enflasyonun geldiği noktaya dikkatinizi çekmek isterim" diye konuştu.
Fiyatları makul seviyede tutuyoruz
Carpouza Kafe'de de diğer işletmelerde olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışı gereğince fiyatların makul bir seviyede tutulduğunu belirten Filiz Başkan; "Carpouza Kafe satışlarımızda bir önceki yıla göre yüzde 72,27 oranında artış var. Carpouza Kafe'de oluşan zararın sebebi mevcut işçilik giderlerinin artmış olmasına rağmen fiyatları makul seviyede tutmuş olmamızdır. Ayrıca Pamucak Büfe ve Pamucak'taki market satışlarımızda da dönemi karla kapatmış görünüyoruz" dedi.
Deppo Efes ve otoparklarda kar edildi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Deppo Efes'te artan elektrik maliyetlerine karşın dönemin karla kapatıldığına dikkat çeken Filiz Ceritoğlu Sengel; "Deppo Efes'te elektrik fiyatlarının çok artmış olmasına rağmen randımanlı olarak çalıştırılması sebebiyle geçen sene itibariyle de satışlar yüzde 75,15 arttı ve karla dönemi kapattık. Otoparklarda hepsinin bir önceki yıla göre yüzde 119,50 artış var. Bu gerçekten önemli çünkü geçen sene turizm sezonu gerçekten verimli geçti" dedi.
Vadesi gelmiş borcumuz yok
Selçuk Belediyesinin mali disiplinin sağlanması açısından tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirten Filiz Başkan, belediyenin borcuyla ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Belediyenin ilgili kamu kurumları tarafından gerçekçi bir şekilde denetlendiğine dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "180 milyon borcumuz var. Borcumuzun yüzde 85'i çok uzun yıllardır ödenmeyen sigorta borcu ki bir kısmını yapılandırdık. Vergi borcumuzun hepsini 2019 yılında yapılandırmıştık. O yüzden Efes Selçuk Belediyesi'nin gururla söyleyebilirim ki, vergisel anlamda belediye bünyesinde yapılandırılmamış, vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur. Bir de piyasa borcumuz noktasında geçmiş dönemlerde mal vermek istemeyen esnaf ile sorunsuz çalışıyor, ödemelerini düzenli yapıyoruz. Bu güçlü mali tablo sadece Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in değil bu mali disipline ayak uydurabilme noktasında benimle birlikte yol alan çalışma arkadaşlarımındır. Her birine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Selçuk Belediyesinin borcunun geçen yıllara oranla azaldığını dolar kuru üzerinden anlatan Filiz Başkan; "30 Mart 2014 tarihi itibariyle Selçuk Belediyesi'nin borcu dolar bazlı olarak 7.321.311,78 dolar, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 11.897.613,53 dolar borcu varmış. Efes Selçuk Belediyesi'nin 31 Mart 2024 itibariyle 5.574.609,84 dolar borcumuz var. Benimle birlikte aynı ekonomik öngörüye sahip olan Mali İşler Müdürlüğü'ne, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Selçuk Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporunu Sunarak Mali Gücünü Vurguladı - Son Dakika
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