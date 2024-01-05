Selçuk Belediyesi Efeslim Kart ile sosyal destek sağlıyor

Selçuk Belediyesinin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart aracılığıyla sosyal destek alan 310 ailenin bakiyeleri, yüzde 100 artırılarak bin TL olarak güncellendi.

Selçuk Belediyesinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Efeslim Kart ile desteği sürüyor. Bu kapsamda, sosyal yardım alan 310 ailenin bakiyeleri yüzde 100 artırılarak bin TL oldu. Selçuk Belediyesi, her ay toplamda 310 bin TL destek sağlarken, güncellenen tutar ile kartı alan vatandaşlar, anlaşmalı esnaflardan temel ihtiyaç maddelerini kartlarındaki bakiye tutarınca satın alabilecek.

Efeslim Kart ise kent sakinlerinin birbirine destek olma ve dayanışma kültürünü güçlendiren örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. - İZMİR