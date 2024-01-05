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Selçuk Belediyesi Efeslim Kart ile sosyal destek sağlıyor - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi Efeslim Kart ile sosyal destek sağlıyor

Selçuk Belediyesi, sosyal yaşam kartı Efeslim Kart aracılığıyla sosyal destek alan 310 ailenin bakiyelerini yüzde 100 artırarak bin TL olarak güncelledi. Kart sahipleri, güncellenen tutar ile anlaşmalı esnaflardan temel ihtiyaç maddelerini satın alabilecekler. Efeslim Kart, kent sakinlerinin birbirine destek olma ve dayanışma kültürünü güçlendiren bir proje olarak öne çıkıyor.

Selçuk Belediyesi Efeslim Kart ile sosyal destek sağlıyor
05.01.2024 - 13:22,
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Selçuk Belediyesinin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart aracılığıyla sosyal destek alan 310 ailenin bakiyeleri, yüzde 100 artırılarak bin TL olarak güncellendi.

Selçuk Belediyesinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Efeslim Kart ile desteği sürüyor. Bu kapsamda, sosyal yardım alan 310 ailenin bakiyeleri yüzde 100 artırılarak bin TL oldu. Selçuk Belediyesi, her ay toplamda 310 bin TL destek sağlarken, güncellenen tutar ile kartı alan vatandaşlar, anlaşmalı esnaflardan temel ihtiyaç maddelerini kartlarındaki bakiye tutarınca satın alabilecek.

Efeslim Kart ise kent sakinlerinin birbirine destek olma ve dayanışma kültürünü güçlendiren örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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