Selçuk Belediyesi'nden Evde Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi'nden Evde Kişisel Bakım Hizmeti

Selçuk Belediyesi\'nden Evde Kişisel Bakım Hizmeti

Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik evde saç kesimi ve sakal tıraşı hizmeti sunuyor. Usta kuaförler tarafından gerçekleştirilen bu hizmetten engelli bireyler ve yaşlılar faydalanabiliyor.

24.12.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkma imkanı olmayan ve özel gereksinimi bulunan Selçuklu vatandaşlara Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptıkları talep doğrultusunda evlerinde saç kesimi ve sakal tıraşı hizmeti ile destek olmaya devam ediyor.

Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Kişisel Bakım Hizmeti ile evlerinden çıkamayacak durumda olan kadınların saç kesimi ve erkek vatandaşlar için de saç, sakal tıraş işlemleri usta kuaförler tarafından yapılıyor. Sosyal belediyecilik uygulaması kapsamında verilen kişisel bakım hizmetinden yaşları itibariyle evden çıkma imkanı olmayan kent merkezi ve köylerde yaşayan engelli bireyler, yaşa ve sağlık sorunlarına bağlı olarak evden çıkmakta zorlanan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Özel nedenlerden dolayı evden çıkamayan, ancak Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak evde kişisel bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ediyor.

Evde Kişisel Bakım Hizmetinden faydalanmak isteyen kadınlar, Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne doğrudan ya da 0232-892 69 25- 397 numaralı telefon üzerinden müracaat ederek ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi'nden Evde Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika

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