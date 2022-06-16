Selçuk Efes Kent Belleği'nde İskandil Söyleşisi - Son Dakika
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Selçuk Efes Kent Belleği'nde İskandil Söyleşisi

16.06.2022 09:28
Selçuk Efes Kent Belleği'nde İskandil Söyleşisi

Selçuk Efes Kent Belleği’nde Yazar Mehmet Atilla’nın 'İskandil' kitabının tanıtım etkinliği düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yarım kalan, hüzünlü bir aşk hikâyesinin anlatıldığı kitabın tanıtım etkinliğinde Mehmet Atilla kitabını okurları için imzaladı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde Yazar Mehmet Atilla'nın 'İskandil' kitabının tanıtım etkinliği düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yarım kalan, hüzünlü bir aşk hikayesinin anlatıldığı kitabın tanıtım etkinliğinde Mehmet Atilla kitabını okurları için imzaladı.

Efes Selçuklu gençlerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen katılımcıların da ilgi gösterdiği etkinlikte, Selçuk Efes Kent Belleği çalışanlarından Tarihçi Tolga Mert, İkinci Dünya Savaşı ve tarih bilinci üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin moderatörlüğü Ayşe Yazar tarafından yapıldı.

Etkinlikte, 'İskandil' kitabının ana karakterlerinden Yücel'in eğitmen olması dolayısıyla Mehmet Atilla, Köy Enstitüleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kitabın ruhuna uygun türkülerin söylendiği etkinlikte, romanda atıfta bulunulması sebebiyle Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Cevat Şakir Kabaağaçlı da anıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen etkinlik, yazar Mehmet Atilla'nın katılımcıların sorularını cevaplaması ve kitabını imzalanmasının ardından son buldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Selçuk Efes Kent Belleği'nde İskandil Söyleşisi - Son Dakika

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