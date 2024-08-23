Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı

Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı

Selçuk Pamucak Sahili, engelsiz çocuklar ve ailelerini bir araya getiren Engelsiz Kampı'na ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kampta çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi ve etkinliklere katıldı.

23.08.2024 11:10  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Pamucak Sahili bu yıl da Engelsiz Kampa ev sahipliği yaptı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Pamucak'ta düzenlenen kamp, Selçuk'un engelsiz çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Engelsiz Kampı ziyaret ederek engel tanımaz çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Sengel, kampta düzenlenen etkinlikler ve engel tanımaz çocuklar ile aileleriyle birlikte sohbet etti.

Selçuk'un engel tanımaz çocuklarıyla çok uzun yıllardan bu yana bir arada olduğunu belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, "Pamucak Sosyal Tesisleri'nde engel tanımaz çocuklarımız ve aileleri kamp yapıyorlar. Gördük ki keyifleri çok yerinde onlarla bir arada olmak da bizim için inanılmaz büyük bir keyif. Çok uzun zamandan beri ben engel tanımaz çocuklarla birlikte çalışıyorum. Belediye başkanı olmadan önce, 2009'dan bu yana engel tanımaz çocuklarımızla birlikte büyüdük desek yeridir. Şu anda onların burada bütün engel tanımaz çocukların, engel tanımaz bireylerin bir arada olduklarını keyifle kamp yaptıklarını bu doğal ortamdan onların da faydalandığını ve çok huzurlu olduklarını görmek ayrı bir mutluluk" dedi.

Selçuk'un engelsiz çocukları ve aileleri Pamucak'ta düzenlenen kamp boyunca ritim, resim, müzik etkinliklerine katılıp denizin ve güneşin tadını çıkardılar. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement