Selçuk Pamucak Sahili Engelsiz Kampına Ev Sahipliği Yaptı

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Selçuk Pamucak Sahili bu yıl da Engelsiz Kampa ev sahipliği yaptı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Pamucak'ta düzenlenen kamp, Selçuk'un engelsiz çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Engelsiz Kampı ziyaret ederek engel tanımaz çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Sengel, kampta düzenlenen etkinlikler ve engel tanımaz çocuklar ile aileleriyle birlikte sohbet etti.

Selçuk'un engel tanımaz çocuklarıyla çok uzun yıllardan bu yana bir arada olduğunu belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, "Pamucak Sosyal Tesisleri'nde engel tanımaz çocuklarımız ve aileleri kamp yapıyorlar. Gördük ki keyifleri çok yerinde onlarla bir arada olmak da bizim için inanılmaz büyük bir keyif. Çok uzun zamandan beri ben engel tanımaz çocuklarla birlikte çalışıyorum. Belediye başkanı olmadan önce, 2009'dan bu yana engel tanımaz çocuklarımızla birlikte büyüdük desek yeridir. Şu anda onların burada bütün engel tanımaz çocukların, engel tanımaz bireylerin bir arada olduklarını keyifle kamp yaptıklarını bu doğal ortamdan onların da faydalandığını ve çok huzurlu olduklarını görmek ayrı bir mutluluk" dedi.

Selçuk'un engelsiz çocukları ve aileleri Pamucak'ta düzenlenen kamp boyunca ritim, resim, müzik etkinliklerine katılıp denizin ve güneşin tadını çıkardılar. - İZMİR