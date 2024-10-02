Selçuk'ta Halk Mark-Et Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Selçuk'ta Halk Mark-Et Projesi Hayata Geçti

Selçuk\'ta Halk Mark-Et Projesi Hayata Geçti

Selçuk Belediyesi, ekonomik zorluklar içinde yaşayan vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Halk Mark-Et projesini başlattı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu marketin halkın ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını belirtti.

02.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Selçuk Belediyesi tarafından halkın talepleri doğrultusunda, halkın bütçesine katkı sunmak için hayata geçirilen Halk Mark-Et hizmete girdi. Sosyal Belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-ET'in halkın talepleri doğrultusunda hayata geçen bir proje olduğunu belirterek; "Halkın hakkı olana kapılarımızı açıyoruz. Halk Mark-Et halkın marketidir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Halk Mark- Et'in Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle açıldığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Aydın'da Halk Et var. İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZ Tarım'ı var. Seçimden sonra 'ne yapabiliriz' diye düşündüğümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimize başladık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, "Biz Ege Et güvencesini Selçuk ile buluştururuz" dedi. Aynı zamanda dedik ki, İZ Tarım'da süt ve süt ürünleriyle ilgili çok ciddi ve kaliteli üretim yapıyor. Biz de iki Cumhuriyetçi, halkın yanında olan iki büyükşehir belediyesini yanımıza alarak bir adım attık" dedi.

Ekonomik şartların vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Çalışanıyla, emeklisiyle hep beraber bir hayat mücadelesi veriyor ve ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. İşte o yüzden halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasına bir nebze katkımız olabilir mi, diye düşünerek biz bu işin altından kalkabilir miyiz diye düşündük. Adına Halk Mark- Et dediğimiz içerisinde süt ve süt ürünlerinden yanı sıra kıyma ve kuşbaşı et gibi, yumurta gibi temel ihtiyaçların olduğu sizin marketinizi açıyoruz" dedi.

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Mark-Et'in bir sosyal belediyecilik projesi olarak hayata geçtiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Biz 2019'dan bu yana bu kent, kentli ve aynı zamanda belediye biz birbirimize yetebileceğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu bir açılış değil aslında sizin olana, hakkınız olana sadece kapıları açmaktı. Bizim hiçbir şekilde esnafla yarışmak gibi bir derdimiz yok bizim halka el uzatmak gibi bir derdimiz var. Bize katkı sunan, bizimle birlikte aynı bakış açısına sahip olan, bu sebeple de bazı indirimlere giden esnafa da çok teşekkür ediyorum. Halkın marketi halkındır, hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öğrencilere kent lokantası müjdesi

Belediyeciliğin aynı zamanda bir kentte yaşayan vatandaşların hayatına katkı sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması, Ulaşım Desteği gibi sosyal belediyecilik projelerinin yanı sıra yeni projelerin de müjdesini verdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "14 Mayıs Mahallesi'nde dar gelirli ailelerin okul öncesi çocukları için açacağımız bir gündüz bakımevi olacak. Çünkü çocuklarımız eğitim hayatından mahrum kalsın istemiyoruz. Çok yakın bir zamanda da öğrencilerimiz için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile çocuklarımıza çok çok uygun fiyata öğlen yemekleri çıkarmaya başlayacağız. Çünkü Sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmak, eğitim hakkı, yaşam hakkı anayasal hakkımızdır" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışın ardından vatandaşlar Halk Mark- Et'ten alışveriş yaptılar. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta Halk Mark-Et Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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