Selçuk'ta İkinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Selçuk'ta İkinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açıldı

Selçuk\'ta İkinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açıldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenciler için ikinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü açtı. Öğrenciler, uygun fiyatla sağlıklı yemek imkanı bulacak.

23.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikincisini açtığı Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde öğrenciler ile bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmayı hedefleyen Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün yoğun ilgi ve talep görmesiyle ikinci yemek otobüsünü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan okul bölgesine de taşıdı. Öğrencilerin 10 TL karşılığında öğle yemeklerini satın alabildiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, okulların öğle tatillerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor.

"Bizi gülümseten çocuklarımız var"

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ziyaretinde çocukların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisinin açılışını yaptık. Hem 19 Mayıs İlköğretim Okulu'na hem de Cumhuriyet Mahallesi'nde olan Cumhuriyet Okulu'na da aynı zamanda fayda sağlıyor. Bu şekilde birinci Kent Lokantamızdan da başka bir noktaya da yepyeni bir öğrenci otobüsümüzü yerleştirmiş olduk. Her şeye rağmen bizi gülümseten çocuklarımız oldu. Umarım onların da karınları tok bir şekilde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Bu şekilde, bir birlik içerisinde, beraberlik içerisinde devam ettiğimizin de kanıtı oldu. Çocuklar mutlu, başkan mutlu" dedi.

"Güzel bir proje, güzel bir imkan"

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün çocukların uygun fiyata sağlıklı beslenmesi açısından güzel bir imkan olduğuna değinen öğrenci velisi Harun Kutlu, "Güzel bir proje. Ben hem eğitimci hem de bir baba olarak, çocukların sağlıklı ve uygun ücrete bir şey yiyebiliyor olmaları çok hoşumuza gidiyor. Bu güzel bir imkan" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta İkinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açıldı - Son Dakika

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