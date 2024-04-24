Selçuk\'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, 25-26 Nisan tarihlerinde üniversiteden akademisyenlerinde katılımıyla tarım çalıştayı düzenlenecek. Selçuk Belediyesi programda, tarih ve tarımı buluşturacak.

Selçuk Belediyesi, Osmanlı Anadolusu'nda Krizler, Dönüşümler ve Tarım Politikaları, 1830-1880 Çalıştayına ev sahipliği yapacak. Programda; dönemin tarihi, sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde tarım politikaları ve yaşanan krizler masaya yatırılacak. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenin katılımı ile gerçekleşecek olan çalıştayda katılımcılar, çeşitli konu başlıkları altında sunumlarını yapacak. Selçuk Belediyesi, 25-26 Nisan'da düzenlenecek çalıştayda tarih ve tarımı buluştururken,

program Selçuk Efes Kent Belleğinde vatandaşların katılımına açık olacak. - İZMİR