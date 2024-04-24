Selçuk'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek

Selçuk\'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek

İzmir'in Selçuk ilçesinde, üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla tarım çalıştayı düzenlenecek. Programda, Osmanlı Anadolusu'nda Krizler, Dönüşümler ve Tarım Politikaları ele alınacak.

24.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 25-26 Nisan tarihlerinde üniversiteden akademisyenlerinde katılımıyla tarım çalıştayı düzenlenecek. Selçuk Belediyesi programda, tarih ve tarımı buluşturacak.

Selçuk Belediyesi, Osmanlı Anadolusu'nda Krizler, Dönüşümler ve Tarım Politikaları, 1830-1880 Çalıştayına ev sahipliği yapacak. Programda; dönemin tarihi, sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde tarım politikaları ve yaşanan krizler masaya yatırılacak. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenin katılımı ile gerçekleşecek olan çalıştayda katılımcılar, çeşitli konu başlıkları altında sunumlarını yapacak. Selçuk Belediyesi, 25-26 Nisan'da düzenlenecek çalıştayda tarih ve tarımı buluştururken,

program Selçuk Efes Kent Belleğinde vatandaşların katılımına açık olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Osmanlı, Selçuk, İzmir, Tarım, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk'ta Tarih ve Tarım Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement