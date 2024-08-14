Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde de ücretsiz olarak verdiği psikolojik danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

14.08.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde de ücretsiz olarak verdiği psikolojik danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin, üniversite hayatına uyum sağlama sürecinde yaşanması muhtemel sorunlarının çözümüne ve sosyal uyum sürecine destek olacaklarını söyledi. Psikolojik danışmanlık desteğinden tüm öğrencilerin yararlanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, "Merkezimizin amacı; uzman kadrosuyla beraber üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler ve eğitimine devam eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir. Gelecek kaygısı, akademik başarı, yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, depresyon, motivasyon, aile içi çatışmalar veya duygusal ilişkilerde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı bu süreçte oryantasyon oluyor. Bu konuda öğrencilerimizin sürece sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması için merkez olarak gerekli desteği uzman danışmanlarımızla veriyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntlarla ilgili farkındalığı gelişiyor, danışmanlarıyla birlikte çözüm yolları buluyor ve sonuç olarak da merkezimizden memnun ayrılıyorlar" dedi.

"Gizliliğe çok önem veriyoruz"

Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin açıldığından bu yana bin 250 öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Psikolojik danışmanlık hizmeti sürecinden söz eden Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, "Görüşmelerde işleyişin sağlıklı ve verimli olabilmesi için öğrencilerimiz, hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında merkezimizi telefonla arayarak veya merkezimize bizzat uğrayarak randevu alabilirler. Seanslarımız 45 dakika ve 1 saat arasında değişiyor, öğrencilerimizin ihtiyacına göre tekrarlanıyor. Gizliliğe çok önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, merkezimizden gönül rahatlığıyla psikolojik danışmanlık hizmeti alabilirler" şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi binası birinci kat 125 No.lu odada ücretsiz olarak hizmet veriyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement