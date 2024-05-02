Selçuklu 2. El Pazarı Artık Her Ayın İlk Pazar Günü Kurulacak - Son Dakika
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Selçuklu 2. El Pazarı Artık Her Ayın İlk Pazar Günü Kurulacak

Selçuklu 2. El Pazarı Artık Her Ayın İlk Pazar Günü Kurulacak

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından her ayın ilk çarşamba günü kurulan Selçuklu 2. El Pazarı'nın günü değişti. Pazar, yoğun ilgi üzerine yine aynı yerinde her ayın ilk pazar günü kurulacak.

02.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Kapalı Pazar Alanına her ayın ilk çarşamba günü kurulan Selçuklu 2. El Pazarı'nın günü değişti. Selçuklu 2. El Pazarı, yoğun ilgi üzerine yine aynı yerinde her ayın ilk pazar günü kurulacak.

Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atıkla ilgili örnek çalışmalarından olan ve her ayın ilk çarşamba günü Yazır Kapalı Pazar Alanında kurulan Selçuklu 2. El Pazarı'nın günü değişti. Tüketim çılgınlığının aza indirilmesi, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan 2. El Pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi üzerine hafta sonunda kurulacak. Yine aynı yerinde kurulacak olan 2. El Pazarı artık her ayın ilk pazar günü süreklilik kazanacak.

Selçuklu 2. El Pazarında neler satılabiliyor?

Selçuklu 2. El Pazarı'nda 435'i şahsi, 5'i okul standı olmak üzere toplam 440 stant bulunuyor. Pazarda fincan takımlarından tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Her ayın ilk pazar günü Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda süreklilik kazanacak pazarda ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

"Sıfır atıkta 2. El Pazarımızla Türkiye'ye örnek oluyoruz"

Sıfır atık konusunda bugüne kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması ve toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulması adına birçok projeye imza attık. Selçuklu 2. El Pazarımız da bu projelerimizin içerisinde en çok ilgi görenlerden biri oldu. Vatandaşlarımızdan gelen bu yoğun ilgi üzerine 2. El Pazarımızı hafta sonuna aldık. Her ayın ilk çarşamba günü kurulan pazarımız artık her ayın ilk pazar günü kurulacak. Bu projemizle evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamayı ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bu sayede aile bütçesine de katkı sağlanmış olacak. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizle de Türkiye'ye örnek oluyoruz. 2. El Pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuklu 2. El Pazarı Artık Her Ayın İlk Pazar Günü Kurulacak - Son Dakika

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