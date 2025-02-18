Selçuklu Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile Takdir Topluyor - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile Takdir Topluyor

Selçuklu Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile Takdir Topluyor

Konya'da Evde Yaşlı Bakım hizmetini başlatan ilk belediye olan Selçuklu Belediyesi, 2010'dan bu yana yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere evlerinde hizmet sunarak önemli bir sosyal hizmet projesini sürdürüyor.

18.02.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Konya'da Evde Yaşlı Bakım hizmetini başlatan ilk belediye unvanına sahip olan merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2010 yılından bu yana örnek hizmetini başarıyla sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile yaşlı ve bakıma muhtaç ilçe sakinlerine evlerinde hizmet sunuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik imkanları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. Konya'da bir ilk olan ve Türkiye'de de birçok belediyeye örnek olan Evde Yaşlı Bakım Hizmeti 2010 yılından bu yana başarıyla devam ediyor.

Uygulama çerçevesinde yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda bakıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Yaşlı Bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken, banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor. Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetinden bugüne kadar 994 kişi faydalanırken yıllık ortalama 130 yaşlı hizmet alıyor.

"Büyüklerimizin yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz"

Evde yaşlı bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşın önemli bir ihtiyacına çözüm sağladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza atıyoruz. Büyüklerimizin dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman üzerlerinde olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuklu Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile Takdir Topluyor - Son Dakika

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