Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak - Son Dakika
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Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak

23.02.2022 14:58

Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak Afyonkarahisar Valiliği tarafından Sultandağı ilçesinde Selçuk mirası eserler tekrar ayağı kaldırılması için başlatılan 'Tarihi Kent Meydanı' projesinde yürütülen çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği tarafından Sultandağı ilçesinde Selçuk mirası eserler tekrar ayağı kaldırılması için başlatılan 'Tarihi Kent Meydanı' projesinde yürütülen çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Sultandağı ilçesinde bulunan Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi, Çarşı Camii çevresinin tarihin dokuya uygun olarak düzenlendiği Tarihi Kent Meydanı Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Drone ile havadan çekilen görüntülerde proje kapsamında inşaat çalışmalarının devam ettiği gözlenirken, Vali Gökmen Çiçek çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Çiçek, çalışmaları "Kırmızı meyvelerin diyarı Sultandağı'nda 1000 yıllık tarih ayağa kalkıyor. Kervansaray, cami, hamam, çeşme ve türbeler hepsi aynı meydanda. Yorulmadan çalışıyor bahara yetiştirmeye çalışıyoruz. Meydan düzenlemesiyle beraber evler restore ediliyor. Baharda Sultandağı'na bekliyoruz" ifadeleri ile paylaştı.

Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak
Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak
Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak

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Karahisar, Selçuklu, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selçuklu eserleri 'Tarihi Kent Meydanı' projesi ile ortaya çıkacak - Son Dakika


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