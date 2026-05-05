Selçuklu Mahallesi\'nin çok amaçlı sosyal tesisi hızla yükseliyor

Melikgazi Belediyesi'nin Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçirmeye hazırlandığı çok amaçlı sosyal tesisinin yapımı hızla devam ediyor.

Yazın kır nikahı alanı, kışın taziye evi olarak kullanılacak tesis, aynı zamanda pilav şenliklerinin, yaz şenliklerinin yapılacağı keyifli bir mekan olarak şimdiden tüm dikkatleri üstüne toplamış durumda.

"Kır Nikah Alanı, Taziye Evi, Sosyal Etkinlik Alanı"

Yapılan çalışmaları sahada inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallelerine hizmet edecek projenin bölgede önemli ihtiyaçları karşılayacağına değinerek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Selçuklu, Osmanlı, Danişmentgazi Mahallemizin bulunduğu bölgeye hitap edecek güzel bir sosyal tesis yapıyoruz. Tesisimiz çok amaçlı olacak. Burada yazın kır nikahları kıyacağız, vatandaşlarımızın mutlu anlarını paylaşacakları harika bir mekan olacak. Kışın açık alanda nikah yapmak mümkün olmadığı için taziye evi olarak kullanacağız. Odaları oldukça geniş, büyük bir mutfağı, gelin odası var, arka tarafta sahnemiz var. Bu proje bu sene inşallah Melikgazi'de en çok konuşulacak, en çok beğeni kazanacak projelerden birisi olacak. Peyzajı bitince, görüntüsüyle, çardaklarıyla oldukça nezih bir hal alacak. Yalnızca taziyeler, kır nikahları değil; aynı zamanda müzikli etkinliklerimiz, yaz şenliklerimiz, pilav şenliklerimiz olacak. Burada vatandaşlarımızın cıvıl cıvıl bir araya geleceği, bayramların kutlanacağı çok güzel bir alan ortaya çıkıyor. Bu projeyi birçok mahallemizde inşallah uygulamayı düşünüyoruz. Hayırlı olsun inşallah."

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hatice Bağırgan ise bu nitelikli hizmet için Başkan Palancıoğlu'na teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ