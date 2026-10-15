Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız, Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız, Düzce'de toprağa verildi

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Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız, Düzce\'de toprağa verildi
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İstanbul Fatih'te sel sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki hafız, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Doğanlı köyü mezarlığındaki cenaze namazının ardından defnedilen hafız, 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat eden babasının yanına gömüldü.

İstanbul'da yaşanan sel olayında Fatih ilçesinde elektrik akımına kapılarak vefat eden 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Işıldak 6 ay önce vefat eden babası Ömer Faruk Işıldak'ın yanına defnedildi.

İstanbul'da yaşanan yağışın ardından yaşanan selde Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahmud Işıldak'ın babası Ömer Faruk Işıldak'ın ise 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Çocuk hafızın cenazesi, İstanbul'da yapılan işlemlerin ardından memleketi Düzce'ye getirildi. Doğanlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Işıldak, babasının yanına defnedildi.

Cenazeye Düzce Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra köy halkı ve İstanbul'dan gelen hocalar ile Mahmud Işıldak'ın dini eğitim gördüğü arkadaşları katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız, Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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