Manisa\'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

Yerel

Manisa'nın Selendi Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Selendi Kaymakamlığı organizasyonunda düzenlenen iftar programında bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler birlikte oruç açtı. İftarın ardından konuşan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, "Bugün bu iftar yemeğinde şehit yakınları ve gazilerimiz ile güzel sofrayı paylaştık. Biz devlet olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanındayız ve emrindeyiz. Onlar bu vatan için cepheye gidip bu onurlu kutsal mertebeye ulaştılar. Gazilik ve şehitlik mertebesi hem Türk kültüründe hem de İslam dininde en önemli mertebelerden sayılmıştır. Bugün bu sofrada bir araya geldik. Kendileri ile şeref duyuyoruz" dedi.

İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un yaptığı duanın ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Okumuş ve İlçe Belediye Başkanı Murat Daban şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederken çocuklara top hediye edildi.

İftar programına İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş'un yanı sıra, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz ile diğer daire müdürleri katıldı. - MANİSA