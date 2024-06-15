Selendi'de Vatandaşlar Kabir Ziyaretleri Yaptı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde arife gününde vatandaşlar bayram öncesi kabir ziyaretleri yaparak yakınları için dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar kabirleri ziyaret etmeye başladı. Mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur'an okuyup, dua etti. Yakınlarının kabirlerini düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarları küreklerle düzeltti. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Personeli tarafından mezar ziyareti yapan vatandaşlara Gül suyu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından gönderilen tesbihler hediye edildi. - MANİSA