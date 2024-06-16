Selendi Kaymakamı, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

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Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Kaymakam Kara, Bayram namazının ardından Emniyet Amirliği'ne giderek İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci başta olmak üzere görev yapan personel ile bayramlaştı. Ardından İlçe Jandarma komutanlığına geçen Kaymakam Kara burada İlçe Jandarma komutanı Muhammed Tok ve Jandarma personeli ile bayramlaştı. Kaymakam Mustafa İlker Kara, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayıp kamu düzenini korumak için gece gündüz görev yapan emniyet mensupları ile bayramlaştık hepsine teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA