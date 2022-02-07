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Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi - Son Dakika

Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi

07.02.2022 12:26
Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odasının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, yeniden başkab seçildi.

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odasının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, yeniden başkab seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulun divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB) Hasan Geriter yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda odanın gelir gider raporları okundu. İki listenin yarıştığı genel kurulda adayların konuşmalarının ardından odaya kayıtlı 153 üyeden seçime katılan 143 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 92'sini alan mevcut Başkan Şükrü Filik 4 yıllığına tekrar odanın başkanı oldu. Diğer aday Fatih Ercan ise 51 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan seçilen Filik gözyaşlarına hakim olamadı. Filik, "7 yıldır odanın yönetiminde ve başkanlık görevlerinde bulundum. Üye arkadaşlarım bize güvenerek tekrar oy verdiler. Biz de yeni yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte bundan sonra bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız" dedi.

Şükrü Filik başkanlığındaki Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: İsa Karataş, İsmail Kutlu, Mesut Kar, Ali Demirel, İrfan Yaman ve Uğur Kulaksız. Denetim kurulu üyeleri, Nihat Erol, Ali Çayır ve Nurullah Kulaksız. - MANİSA

Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi
Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Selendi, Manisa, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selendili şoförler Filik ile 'yola devam' dedi - Son Dakika


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