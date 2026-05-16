Selimiye Mahallesi\'nde 19 Mayıs Hazırlıkları

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde hummalı hazırlıklar devam ediyor. Marmaris'in "Bayrak Dedesi" olarak tanınan terzi Salih Yazgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Selimiye Mahallesi'ni kırmızı beyaza bürümeye başladı.

Mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte sokaklara Türk bayrakları asan Yazgan, çocukların hazırladığı "19 Mayıs Bir Güneş Doğdu" yazılı afişleri de mahalledeki noktalara yerleştirdi. Marmaris'e 42 kilometre uzaklıktaki turistik Selimiye Mahallesi'nde başlayan hazırlıklar, şimdiden bayram havası oluşturdu. Yıllardır bayram kutlamalarıyla adından söz ettiren Salih Yazgan, bu yıl da yüzlerce Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle mahalleyi donatmaya başladı. 12 yıldır her 23 Nisan'da yaşadığı sokağı bayraklarla süsleyen ve Marmarisli çocukların "23 Nisan Dedesi" olarak tanıdığı terzi Salih Yazgan, emekli olduktan sonra maaşından artırdığı parayla Türk bayrakları almaya başladığını söyledi. Yıllar içinde 3 binin üzerinde bayrak biriktirdiğini anlatan Yazgan, bayraklara gösterdiği özeni "Her ay emekli maaşımla bir ya da iki tane bayrak almaya çalışıyorum. Bayramlardan sonra hepsini yıkayıp depoya kaldırıyorum. Bayram yaklaşınca tekrar çıkarıp ütüleyerek asıyorum. İnsanların kıyafetleri nasıl temiz ve ütülü oluyorsa, bayrağımızın da tertemiz olması gerekir" sözleriyle anlattı.

Mahallenin yüksek noktalarına kendi imkanlarıyla bayrak direkleri diktiğini belirten Yazgan, "Denizden bakıldığı zaman o bayrağın görünmesi hepimize gurur veriyor" diyerek oranın da bayrağını yakın zamanda asacaklarını iletti.

"250 metrelik bayrakla yürüyeceğiz"

19 Mayıs hazırlıklarının günler öncesinden başladığını söyleyen Yazgan, bu yıl da geleneksel kortej yürüyüşünü gerçekleştireceklerini ifade etti. "19 Mayıs'a kadar hazırlıklarımız devam ediyor. Bayram günü köylülerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte 250 metrelik bayrakla yürüyüş yapacağız. Her sene bunu gerçekleştiriyoruz. Bir bayrak astığınız anda herkes artık hazırlıkların başladığını anlıyor" diyen Yazgan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların kendilerini arayarak benzer etkinlikler yaptıklarını söyledi. Emekli Terzi çocukların bayrak dedesi Salih Yazgan "Karadeniz'den bile arıyorlar, 'Biz de yapıyoruz' diyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya gerçekten ihtiyacımız vardı. Hangi bayram olursa olsun, hepsi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Mahalle halkı ve esnaf da destek veriyor"

Selimiye sakinlerinden Ümit Çetin de hazırlıkların mahalle halkının desteğiyle sürdüğünü belirterek, "Bayraklarımızı hep birlikte asıyoruz. 19 Mayıs'ta tüm köy halkıyla beraber kortejde yürüyeceğiz. Küçüğünden büyüğüne herkes bu coşkunun içinde oluyor" dedi. Mahalle esnaflarından Sever Ayarcı Özönder ise yıllardır yapılan kutlamaların Selimiye'ye ayrı bir hava kattığını söyleyerek, "Salih abiye çok teşekkür ediyoruz. Onun emeğiyle mahallemiz bayraklarla donatılıyor. Biz de esnaf olarak iş yerlerimizi süslüyor, kortejde yer alıyoruz. Hep birlikte çok güzel kutlamalar yapıyoruz" diye konuştu.

Selimiye Mahallesi'nde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında şarkılar, marşlar eşliğinde denizde ve karada kortej geçişi yapılacağı ve tüm halkı davet ettiklerini ilettiler. - MUĞLA