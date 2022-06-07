Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil merkezlerinden biri olan Selimiye'deki sahil bandı Marmaris Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla daha modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Çalışma bölge sakinlerinin de beğenisini kazandı.

Restoranların ve dükkanların olduğu Selimiye Buruncuk Mevkii sahil bandı yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. 250 metre uzunluğundaki sahil bandının öncelikle alt yapısı yenilendi. Altyapı ile ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülen çalışmada üst yapı Marmaris Belediyesi tarafından tamamlandı. Daha önce kayrak taşının bulunduğu ve kayma, düşme gibi risklerin yaşandığı yolda baskı beton sistemi uygulandı. Arnavut kaldırımı deseninde yenilenen 250 metre uzunluğundaki 2500 metrekarelik alanda son olarak peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma bölge sakinleri ve esnaftan da tam not aldı. Yolun Selimiye'ye yakışır hale geldiğini belirten vatandaşlar, "Daha önce yapılan kayrak taşları kırılmış ve yıpranmıştı. Bu görüntü Türkiye'nin gözbebeği olan Selimiye'ye yakışmıyordu. Şimdi gayet temiz ve güzel oldu" ifadesini kullandı.

"Halkımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz" diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Selimiye'deki esnafımız ve vatandaşlarımız yolun daha konforlu ve modern olmasını talep ettiler. Fen İşleri ekiplerimiz de çok kısa sürede tamamladı. Sezon sonrasında da hem Selimiye'de hem de diğer turistik mahallelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA