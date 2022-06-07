Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not - Son Dakika
Üye Girişi

Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not

07.06.2022 00:57
Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil merkezlerinden biri olan Selimiye'deki sahil bandı Marmaris Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla daha modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil merkezlerinden biri olan Selimiye'deki sahil bandı Marmaris Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla daha modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Çalışma bölge sakinlerinin de beğenisini kazandı.

Restoranların ve dükkanların olduğu Selimiye Buruncuk Mevkii sahil bandı yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. 250 metre uzunluğundaki sahil bandının öncelikle alt yapısı yenilendi. Altyapı ile ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülen çalışmada üst yapı Marmaris Belediyesi tarafından tamamlandı. Daha önce kayrak taşının bulunduğu ve kayma, düşme gibi risklerin yaşandığı yolda baskı beton sistemi uygulandı. Arnavut kaldırımı deseninde yenilenen 250 metre uzunluğundaki 2500 metrekarelik alanda son olarak peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma bölge sakinleri ve esnaftan da tam not aldı. Yolun Selimiye'ye yakışır hale geldiğini belirten vatandaşlar, "Daha önce yapılan kayrak taşları kırılmış ve yıpranmıştı. Bu görüntü Türkiye'nin gözbebeği olan Selimiye'ye yakışmıyordu. Şimdi gayet temiz ve güzel oldu" ifadesini kullandı.

"Halkımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz" diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Selimiye'deki esnafımız ve vatandaşlarımız yolun daha konforlu ve modern olmasını talep ettiler. Fen İşleri ekiplerimiz de çok kısa sürede tamamladı. Sezon sonrasında da hem Selimiye'de hem de diğer turistik mahallelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı Marmaris Belediyesi, Selimiye Sahilini Yeni Bir Çehreye Kavuşturdu Marmaris Belediyesi, Selimiye Sahilini Yeni Bir Çehreye Kavuşturdu
Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Selimiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Selimiye sakinlerinden Marmaris Belediyesi'ne tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement