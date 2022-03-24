Selimliler "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" yapacak - Son Dakika
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Selimliler "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" yapacak

24.03.2022 17:13
Selimliler "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" yapacak

Selim'de, "Selim Güne Bakıyor " projesi kapsamında "Ayçiçeği Yetiştirciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selim'de, "Selim Güne Bakıyor " projesi kapsamında "Ayçiçeği Yetiştirciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın açılış konuşması ile başladı. Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün sunumu ile devam eden toplantıda, ayçiçeğinde sektörün öncü tohum firma yetkilileri sunum yaptı.

Selimli çiftçilere ayçiçeği tarımının önemi ve ilçemize uygun çeşitler anlatıldı.

Köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerin katıldığı toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile sonlandı.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" bilgilendirme toplantısına iştirak ederek katkı veren katılımcılara teşekkür etti. - KARS

Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak
Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak
Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak

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Hisarcık, Selim, Tarım, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selimliler 'Ayçiçeği Yetiştiriciliği' yapacak - Son Dakika


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