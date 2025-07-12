Selma Seyrek: Taksicilikte Kadın Olmak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Selma Seyrek: Taksicilikte Kadın Olmak

Selma Seyrek: Taksicilikte Kadın Olmak
12.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selma Seyrek, taksiciliği ilham kaynağı ve terapi olarak sürdürüyor, kadınlara örnek oluyor.

Antalya'da eşinin tavsiyesiyle 12 yıl önce direksiyon başına geçen Selma Seyrek, taksiciliği sadece bir meslek değil, kadınlara ilham veren bir yaşam biçimi olarak sürdürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 yıldır taksicilik yapan Selma Seyrek, mesleğini sadece ticaret olarak değil, bir iletişim aracı olarak gördüğünü söylüyor. Eşinin önerisiyle başladığı bu meslek, zamanla onun için büyük bir tutkuya dönüştü.

"Bu işi eşimin tavsiyesiyle başladım"

Selma Seyrek, "12 yıldır taksicilik mesleğini yapıyorum. Bu işe başlarken biraz endişeliydim. Bu işi bana eşim tavsiye etti. Sürekli beni sıkıştırıyordu. Hatta 'Kıskanmayacak mısın beni?' dedim. Baktım eşim de arkamda duruyor. Her zaman farklı bir meslek yapmayı içimden geçirdiğim için eşimin sayesinde taksi şoförü olarak çalışmaya başladım. Allah razı olsun kendisinden" dedi.

"Taksicilik sadece ticaret değil, adeta terapi"

Kadın isterse her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatan Selma Seyrek, "Bayan arkadaşlar çok memnun. Bu işi sadece ticari amaçlı düşünmüyorum. Bizim meslek terapi merkezi gibi. Bayan müşterilerle konuşuyoruz, eğleniyoruz. Hatta bazen çocuklarını bize emanet ediyorlar. Çocuklarını kreşe bırakıyorum, tekrar alıp evlerine bırakıyorum. Gerçekten böyle bir hizmetin ihtiyaç olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

"Kadın sürücü olduğum için önce şaşırıyorlar, sonra tebrik ediyorlar"

Trafik açısından zorluk yaşadığını belirten Seyrek, "Çok aşırı araç olduğu için. Beni görünce ilk başta müşteriler şaşırıyor, bayan sürücü olduğum için. Daha sonra tebrik ediyorlar. En büyük sorun, aile olduğumuz için evde çay içerken müşteri tarafından aranıyorsun. Kıyamıyorum onlara, bir şekilde gidiyorum. Yardımcı olmak adına" şeklinde konuştu.

"Kadınlar isterse her şeyi başarır"

Yaptığı meslekle kadınlara öncülük yaptığını düşünen Seyrek, "Her türlü zorlukların üstesinden kadınların da gelebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu işi tüm kadınlara öneriyorum. Kadınlar istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

"Eşim başta istemedi, şimdi bırakmak istemiyor"

Eşinin taksici olması için çok uğraştığını ve alıştıktan sonra bırakmak istemediğini belirten Arif Seyrek, "İlçemizde müşteri memnuniyetini daha arttırmak için bayan taksi şoförlerinin de olmasını istedik. Bu konuda eşimi teşvik ettim. 2011 yılında eşime 'Yapar mısın?' dedim. İlk başta yapmak istemedi fakat sonra benimsedi" dedi.

"Bayanlar kendi cinsinden biriyle daha rahat yolculuk yapıyor"

Özellikle bayan müşteriler, bayan taksi şoförü aradığını belirten koca Seyrek, "Taksi şoförlüğü psikolojik danışman gibidir. Bu yüzden müşteri, konuşamadığı şeyleri kendi cinsinden birine rahatlıkla paylaşabiliyor. Eşimle bu yüzden rahatlıkla yolculuk yapabiliyorlar. Bazı erkek müşteriler de eşlerini erkek şoförle seyahat etmesini istemedikleri için eşimi arıyorlar. Eşimin taksi şoförlüğü yapmasından memnunum. Kendisine söylüyorum 'Bırak' diye ama o da çok memnun olduğu için mesleğini bırakmıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, antalya, Ulaşım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selma Seyrek: Taksicilikte Kadın Olmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:34:30. #7.12#
SON DAKİKA: Selma Seyrek: Taksicilikte Kadın Olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.