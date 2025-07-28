Şem\'un El Gazi Türbesi\'nde Dua

Develi ve Yahyalı'dan temsili heyeti; Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi'nde Gazze ve Yağmur Duası etti.

Bölgenin manevi mimarlarından olan Şem'un El Gazi Hazretleri'nin türbesinde buluşan Yahyalı Genç Safa Teşkilatı'ndan Osman Özkan, Bekir Özkan, Hasan Ay, Abdullah Bahçıvan ile birlikte Develi'den Nezir Ötegen, Süleyman Sırakaya, Ankara'dan Ayhan Yavan, Hollanda dan Ensar Şimşek; Gazze'deki zulüm ve soykırımın sona ermesi için dua etti.

Ayrıca; yüzyıllardan bu yana bölgede topluca Yağmur Duası yapılan mekanlardan olan ve zor şartlarda da olsa gidilen türbede, Yağmur Duası geleneği de yaşatılmaya devam ettiriliyor. - KAYSERİ