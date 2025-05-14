Semanur Yüksel, Judo Kariyerinde Türkiye'yi Gururla Temsil Ediyor - Son Dakika
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Semanur Yüksel, Judo Kariyerinde Türkiye'yi Gururla Temsil Ediyor

Semanur Yüksel, Judo Kariyerinde Türkiye\'yi Gururla Temsil Ediyor

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Semanur Yüksel, genç yaşta başladığı judo kariyerinde Balkan ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Hem disiplinli çalışması hem de vatan sevgisi ile örnek bir sporcu profili çizen Yüksel, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

14.05.2025 11:10  Güncelleme: 11:16
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Semanur Yüksel, genç yaşta başladığı judo kariyerinde Ümraniye ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Milli sporcu, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekerken, disiplinli çalışması ve vatan sevgisiyle örnek bir sporcu profili çiziyor.

7 yaşında, ilkokul beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda antrenörü olan Ramazan Zengi'nin yönlendirmesiyle judo sporuna başlayan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Semanur Yüksel, spora başladığı ilk günü hayatının dönüm noktası olarak tanımlıyor.

"İstiklal Marşımızı dinletmek; bu toprakların ruhunu dünyaya yansıtmaktır"

2022 yılında Bosna-Hersek'te düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda birincilik elde eden ve İstiklal Marşımızı tüm salona dinleten Yüksel, bu anı kariyerinin en unutulmaz başarılarından biri olarak görüyor. Yüksel, "İstiklal Marşımızı dinletmek, sadece bir madalya kazanmak değil; bu toprakların ruhunu dünyaya yansıtmaktır" sözleriyle duygularını dile getiriyor. Milli takım kamp çalışmalarını Trabzon'da sürdüren Yüksel, haftanın altı günü yoğun antrenman programıyla çalışmalarına devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan başarılı sporcu, uluslararası müsabakalarda rakiplerini teknik analizlerle değerlendirerek stratejik bir hazırlık süreci yürütüyor. Müsabakalar öncesinde ise antrenman sürecine güvenerek dua ettiğini ve tüm süreci teslimiyetle karşıladığını belirtiyor.

"Başkanımız İsmet Yıldırım'ın desteği gücümü artırıyor"

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Semanur Yüksel, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür ederek "Ümraniye'de sporcu olmak, yalnızca bir kulübe bağlı olmak değil; değer verilen bir ailenin parçası olmak anlamına geliyor. Sayın Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek bizler için çok kıymetli. Her başarımda yanımda olup beni arayarak tebrik etmesi, biz genç sporculara büyük motivasyon sağlıyor" dedi. Judo kariyerine emin adımlarla devam eden Semanur Yüksel'in en büyük hedefi ise, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Semanur Yüksel, Judo Kariyerinde Türkiye'yi Gururla Temsil Ediyor - Son Dakika

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