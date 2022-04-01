Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi - Son Dakika
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Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

01.04.2022 16:17
Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kadınlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi "tandır çöreği" için hazırlıklara başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kadınlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi "tandır çöreği" için hazırlıklara başladı.

Kadınlar tarafından özellikle Ramazan ayı ve bayramlarda pişirilen tandır çöreği, Hakkari'de vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Yağla yoğrularak hazırlanan hamurun içine un helvası konulan çörekler, üzerilerine yumurta akı ile karıştırılmış susam serpilerek tandırda pişiriliyor. Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Şemdinli çöreği, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bolca tüketiliyor. Kadınların maharetli ellerinde hazırlanan hamur, bir süre bekletildikten sonra çörek olarak hazırlanıyor. Hazırlanan çörekler tandırda odun ateşinde pişirilip sofraları süslüyor. - HAKKARİ

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi
Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi
Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi
Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

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Hakkari, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi - Son Dakika


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