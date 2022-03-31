Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı

31.03.2022 15:54
Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı

İş adamları Celal ve Sabri Özel tarafından Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinde yaşayan dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

İş adamları Celal ve Sabri Özel tarafından Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinde yaşayan dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Şemdinlili iş adamları Celal ve Sabri Özel kardeşler, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayan dar gelirli aileleri unutmadı. Her yıl Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayan dar gelirli ailelere yardımda bulunan Özel kardeşler, bu yıl da ilçe merkezleri ile köy ve mezralarda yaşayan dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının da destekleriyle tespit edilen dar gelirli ailelere Özel kardeşler tarafından gönderilen gıda kolileri, muhtarlar tarafından teslim alındı.

Vatandaşlardan Hamza Er, Şemdinli ve Derecik ilçesinde yaşayan dar gelirli aileler için yolladıkları yardım kolileri için Özel ailesine teşekkür ederek, "Özel ailesi Şemdinli'de birçok okul ve sağlık ocağı yaptırıyor. 10 yıldan beridir ilçeye sürekli yatırım yapıyor ve fakir ailelerine yardım ediyor" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı
Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı

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Sabri Özel, Hakkari, Derecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika


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