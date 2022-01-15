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'Şen kardeşler' cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

'Şen kardeşler' cinayetinde yeni gelişme

15.01.2022 00:57
'Şen kardeşler' cinayetinde yeni gelişme

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı çifte cinayette, şok bir itiraf geldi.

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı çifte cinayette, şok bir itiraf geldi. Anlı, itirafı yayında açıkladı.

Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aydınlatılması için Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

Yayında paylaşılan bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, bu kayıp 5 telefonun peşine düştü. Telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaşıldı. Hatay Jandarma Komutanlığına götürülen S.S., ifade işlemleri sırasında şok edici bir itirafta bulundu. Müge Anlı, gelen itirafı canlı yayında, "Cinayetin işlendiği gece S.S., M.M. ve ismini bilmediği bir arkadaşı Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin evine gitmiş. İfadesine göre S.S., kapıda gözcülük yapmış. M.M. ve arkadaşı içeri girmiş. Çıktıklarında; 'sadece kafalarına vurduk' demişler. İlk gelen bilgilere göre S.S., bu itirafı yaparken; M.M., tüm anlatılanları reddetti" diyerek açıkladı.

Eve, Hüseyin Şen'in hobisi olan kılıçlar için girilmiş

Gözaltı işlemleri süren S.S.'nin ifadelerine aktarmaya devam Araştırmacı-Gazeteci Anlı, "Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler" dedi.

Hüseyin Şen, cinayet gecesi evine gelen Mehmet Şen'e çikolata verirmiş

Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından ortaya şoke eden bir detay daha çıktı. S.S.; Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

Cezaevinde plan yapmışlar

S.S. birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S., cezaevinde M.M.'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş. Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler" diye açıkladı.

Gözaltı işlemleri ve soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

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Müge Anlı, Jandarma, Hatay, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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