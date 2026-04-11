Sendikacı Doğukan Akan Tutuklandı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na bağlı eğitim örgütlenme uzmanı ve stajyer avukat Doğukan Akan, sendikası adına yaptığı açıklama nedeniyle TCK 217. madde kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Sendika avukatı Abdurahim Demiryürek, Soma Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Soma Adliyesi'nde bir hukuk garabetine daha şahit olduk. Sendikamızın hukuk biriminde eğitim örgütlenme uzmanı olarak görev yapan stajyer avukat Doğukan Akan, adliye stajının ikinci gününde, arkamızda gördüğünüz kendi iş yerinde sendikamız adına yaptığı bir açıklama nedeniyle tutuklandı. Fikirlerini beyan ettiği ve Başaran Aksu'nun sözlerini sahiplendiği gerekçesiyle, TCK 217. maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasından tutuklanmıştır. Bizler, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak, kamuoyuna açıkladığımız tüm bilgi ve beyanlarımızda bugüne kadar yalan olan hiçbir bilgiyi yaymadık. Dosta da düşmana da her zaman hakiki olan gerçeklerle, memleketimizin hakikatiyle bu meseleleri ele aldık ve bunu sürdürmeye devam ettik."

"Bu tutuklama hak arayıcıları susturmaya yöneliktir"

Doğukan Akan, önümüzdeki Doruk Maden işçilerinin mücadelesi için hazırlanan, madencilerin yanında olan, işçi sınıfının yanında olan, emekçilerin yanında olan bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda bir hukukçuydu. Bu tutuklama, TCK 217'yi, hukukunu baypas eden, muhalifleri, gazetecileri, sendikacıları ve hak arayıcıları susturmaya yarayan bir işlev görmektedir. Geldiğimiz aşama budur. İlgili kanun maddesine göre suçun hiçbir maddi veya manevi koşulu oluşmamışken, 'Limak Holding'in talimatı nedeniyle tutuklama gerçekleştirdiğini aynen beyan ediyoruz' açıklamasıyla, yani esasen yapmış olduğu toplumsal ve siyasal bir eleştiri nedeniyle tutuklanmış durumdadır. Aynı şekilde bizler, madencilerin avukatları olarak, hak arayan köylünün, çiftçinin avukatları olarak, Esra Işık'ın avukatı olarak, Başaran Aksu'nun avukatları olarak, Doğukan Akan'ın avukatı olarak ve bugün karşısındaki muhatap olan işverenle, karşısındaki zalimle mücadele eden her toplum kesiminin avukatlığını üstlenmiş kişiler olarak, Doğukan Akan'ın yalnız olmadığını ifade ediyoruz.

Dolayısıyla Başaran Aksu da Doğukan Akan da aynı şekilde tutuklanmıştır. Mehmet Türkmen de aynı gerekçelerle tutuklanmıştır. Bizler, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak kuruluşumuzdan bugüne Soma Havzası'nda, Kınık Havzası'nda, memleketin birçok farklı bölgesinde hakları gasp edilen, ciğerleri sakat bırakılan, vücutları platinlerle dolu maden işçilerinin alamadığı ücret haklarını, onların yaşamlarını ve işverenlikler nezdinde çalışırken öldürülmemesi adına hak taleplerini, bu yaşam kavgalarını veren insanlarız. Bu nedenle, Başaran Aksu'yu tutuklamak da Doğukan Akan'ı tutuklamak da bu konuda samimiyetle ve gerçekten mücadele eden insanların tutuklanması da bu mücadelelerin önünü alamayacaktır. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan'ı tutuklamak, aynı zamanda sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir. Bizler de madencilerin avukatları olarak, Esra Işık'ın avukatı olarak, çiftçilerin, köylülerin, işçilerin; onları mağdur eden, yaşamdan kovan, yaşamdan dışlayan, sefalet koşullarına sürükleyen her türlü holdingçi pratiğin karşısında hakkımızı alacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."