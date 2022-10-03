Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti

03.10.2022 10:13
Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti

Türk –İş Uşak İl Temsilcisi ve Şeker – İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk –İş Uşak İl Temsilcisi ve Şeker – İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan, uzun zamandır akciğer rahatsızlığı yaşıyordu Akciğer nakli için sıra bekleyen Yaşar Taylan'a sıra gelmeden hayata veda etti. Yaşar Taylan 2013 yılından bu yana Şeker – İş Uşak Şube Başkanlığı ve Türk – İş Uşak İl Temsilciliği görevini yürütmekteydi.

Yaşar Taylan'ın cenazesinin, öğle namazına müteakip Karahallı ilçesine bağlı Çokkaklı köyünde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından burada toprağa verileceği öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Türk İş, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti - Son Dakika

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