Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan, uzun zamandır akciğer rahatsızlığı yaşıyordu Akciğer nakli için sıra bekleyen Yaşar Taylan'a sıra gelmeden hayata veda etti. Yaşar Taylan 2013 yılından bu yana Şeker – İş Uşak Şube Başkanlığı ve Türk – İş Uşak İl Temsilciliği görevini yürütmekteydi.

Kaynak: İHA

Türk İş, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti - Son Dakika

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