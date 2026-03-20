Şener, bayramda görev başındakileri ve şehit ailelerini unutmadı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Şener, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş ve görevli personel tarafından karşılandı. Jandarma personeliyle bayramlaşan Şener, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Programına Kazanlı yol kontrol noktası ziyareti ile devam eden Şener, burada İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Topal ve emniyet teşkilatı tarafından karşılandı. Görev başındaki polislerin bayramını kutlayan Şener, kontrol noktasından geçen sürücülerle de bayramlaşarak hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Şehit Başkomiser Muhittin Kılıç'ın ailesi de ziyaret edildi. Şehidin kızı ve damadı ile bir araya gelen Şener, aileye bayram tebriğinde bulunarak, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ve devletin her daim yanlarında olduğunu ifade etti.

Programın son durağında Toros Devlet Hastanesini ziyaret eden Şener, Başhekim Özgür Ozan Karak ile birlikte hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla bayramlaştı. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Şener, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MERSİN