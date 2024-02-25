Senfoni ile Yunus Emre İlahileri Konseri

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları ortaklığında Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde "Senfoni ile Yunus Emre İlahileri" sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde "Senfoni ile Yunus Emre İlahileri" programı düzenlendi. Konser, Eray İnal'ın orkestra düzenlemeleri ve şefliği, Murat Atak'ın rejisörlüğü ve Şafak Özen'in metin düzenlemesiyle yaşama geçirildi. Konserde; solistler Nurdan Küçükekmekçi (soprano), Tuğçe Oğuzülgen (mezzo soprano), Özgür Savaş Gençtürk ( bas), Süleyman Yardım (ney) Özgür Şarman (kanun); anlatıcı olarak da Özlem Akdoğan, Devrim Ö. Akın, H. Tolga Tümer yer aldı.

Uzun süre alkışlanan temsil, zaman zaman misafirlerin de şiir ve ilahilere katılımıyla renklendi. Konserde, Yunus Emre felsefesi ve eserlerinden bahsedilerek büyük ozan yad edildi.

EBB Senfoni Orkestrası'nın gelecek haftaki programında 1 Mart 2024 Cuma saat 20.00'de Ender Sakpınar şefliğinde solistler; Tahir Aydoğdu (kanun), Çimen Yalçın (ses sanatçısı), Sercan Halili (kemençe) tarafından "Anadolu'nun Sesleri Şarkılar, Türküler, Ağıtlar" adlı konser icra edilecek.