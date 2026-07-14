AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi\'nin 10. Yılı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şengüloğlu, mesajında hain darbe girişiminde Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği demokrasi zaferinin tarihi bir dönüm noktası vurguladı. 15 Temmuz 2016 tarihinin Türk milletinin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı unutulmaz bir destan olduğuna dikkat çekti.

Şengüloğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin devletiyle omuz omuza vererek önemli bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece değil; aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz; bayrağına, vatanına ve milli iradesine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi vermiştir. O gece yazılan destan, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanesi olmuştur" ifadelerinde bulundu.

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz"

Şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakarlığının daima baş tacı olacağını vurgulayan Şengüloğlu, "15 Temmuz ruhu; birlik, kardeşlik ve milli irade ruhudur. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Karanlık odakları ülkemizi bölemeyecek"

Hasan Şengüloğlu son olarak ise, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürürken, milletimizin iradesine uzanacak hiçbir karanlık odak amacına ulaşamayacaktır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da milli iradenin yanında durmaya, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE