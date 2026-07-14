AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı

AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi\'nin 10. Yılı
14.07.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletin iradesine sahip çıktığı bu tarihi zaferi vurguladı ve şehitlerle gazileri minnetle andı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şengüloğlu, mesajında hain darbe girişiminde Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği demokrasi zaferinin tarihi bir dönüm noktası vurguladı. 15 Temmuz 2016 tarihinin Türk milletinin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı unutulmaz bir destan olduğuna dikkat çekti.

Şengüloğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin devletiyle omuz omuza vererek önemli bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece değil; aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz; bayrağına, vatanına ve milli iradesine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi vermiştir. O gece yazılan destan, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanesi olmuştur" ifadelerinde bulundu.

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz"

Şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakarlığının daima baş tacı olacağını vurgulayan Şengüloğlu, "15 Temmuz ruhu; birlik, kardeşlik ve milli irade ruhudur. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Karanlık odakları ülkemizi bölemeyecek"

Hasan Şengüloğlu son olarak ise, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürürken, milletimizin iradesine uzanacak hiçbir karanlık odak amacına ulaşamayacaktır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da milli iradenin yanında durmaya, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, AK Parti, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
14:55
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:33
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Düzce İl Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.