Şenkaya Bal Festivali İçin 20 Bin Kişi Şirankes Mesire Alanı'nı Doldurdu

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kültür, Sanat ve Bal Festivali, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla tamamlandı. Şirankes Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, yoğun ilgi nedeniyle festival tarihinin en kalabalık etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Şenkaya Belediyesi'nce 19'uncusu düzenlenen Kültür, Sanat ve Bal Festivali sona erdi. 3 gün süren ve 20 bin kişinin katıldığı festivalde, büyük çekişmeye sahne olan karakucak güreşlerinde başpehlivan unvanını Erkan Tuğcu kazandı.

Festival kapsamında sahne alan Kafkas halk oyunları ekibinin gösterileri ilgiyle izlenirken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülere binlerce kişi halaylarla eşlik etti. Festivalde sahne alan usta sanatçı Erdal Erzincan da konseriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival alanını dolduran vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yaklaşık 20 bin kişilik katılım nedeniyle Şirankes Mesire Alanı'nın yetersiz kaldığını belirtti.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, festivalin yalnızca ilçe için değil, bölge için de önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve Şenkaya'nın tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.