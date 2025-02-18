Şenkaya'da Muhtarlar Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi Düzenledi - Son Dakika
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Şenkaya'da Muhtarlar Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi Düzenledi

Şenkaya\'da Muhtarlar Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi Düzenledi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde, muhtarların kamu hizmetindeki önemi vurgulandı. Şenkaya Kaymakamı ve Belediye Başkanı, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemedeki rollerini öne çıkardı.

18.02.2025 11:46  Güncelleme: 11:47
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.

Düzenlenen program Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkanı Görbil Özcan, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Koca, Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Aktürk, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, muhtarların önemli bir kamu hizmeti görevi yaptıklarını ifade ederek, "Bir kamu görevlisi olan muhtarlarımız vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etme özelliği taşımaktadır. Yani muhtarlarımız, vatandaşlarımıza kaliteli, verimli, etkili, kamu hizmeti sunma, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltme, refah seviyelerini arttırma hedefi doğrultusunda çalışmaktadırlar. Görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Onları mahalleyi en iyi tanıyan kişiler"

"Herkesin başkanı olacağım" sözünün arkasında olduğunu ifade eden Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise, "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlık müessesesi, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Görev aldıkları mahalleleri en iyi tanıyan muhtarlardır. Mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz muhtarlarımız olacak. Ortak akıl, ortak karar diyerek çıktığımız yolda zincirin en önemli halkalarından birisini oluşturuyorsunuz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, istek ve önerilerini belirleme konusunda iş birliği ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmeti mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli görev üstlenen kıymetli muhtarlarımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızda zaman zaman eğlenmeyi ve dinlenmeyi hak ediyor. Muhtarlarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı ömürler diliyorum " dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Aktürk ise "Bu tür etkinlikler, muhtarların bir araya gelmesini sağlayarak bölgesel kültürün korunmasına katkı sağlıyoruz. Bir araya geldiğimiz birlik, beraberlik gecesinde, Köylerimizin, beldelerimizin hizmet almasında emeği geçen, bizlere yardımcı olan yöneticilerimize, kurum müdürlerimize bütün herkese şahsım ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şenkaya'da Muhtarlar Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi Düzenledi - Son Dakika

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