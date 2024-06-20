Şenlik ve futbol coşkusu birlikte yaşandı - Son Dakika
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Yerel

Şenlik ve futbol coşkusu birlikte yaşandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Başköy'de düzenlenen 8. Geleneksel Şenlik ve Futbol Turnuvası, Aşık Mustafa Yaman'ın canlı müziği eşliğinde coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Başköyspor ve muhtarlık işbirliği ile hayata geçirilen turnuvada, Saadettin Açıkgöz ve Ragıp Başaran'a ithaf edilen iki takım karşı karşıya geldi. Etkinlikte katkıda bulunan kişilere teşekkür belgeleri takdim edildi ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

20.06.2024 09:20
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Şenlik ve futbol coşkusu birlikte yaşandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Başköy'de 8. Geleneksel Şenlik ve Futbol Turnuvası, yöre sanatçısı Aşık Mustafa Yaman'ın canlı müziği eşliğinde coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Başköy Çayır mevkiinde düzenlenen turnuva, Başköyspor ve muhtarlık işbirliği ile hayata geçirildi.

Turnuvada, Başköyspor'a ve ilçe futboluna önemli katkılar sunan ilk lisanslı futbolcu Saadettin Açıkgöz ve ilk antrenör Ragıp Başaran'ı anmak için isimlerine ithaf edilen iki takım karşı karşıya geldi. Heyecanlı mücadelenin ardından etkinliğe katkıda bulunan kişilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başköyspor Kulüp Başkanı Celalettin Altay, birlik ve beraberliği pekiştirmek için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Geleneksel hale gelen Başköy şenliklerimizde bu sene ahde vefa olarak büyüklerimiz adına futbol turnuvası düzenledik. Bu vesileyle gençlerle ve büyüklerle birliktelik sağlıyoruz. Ayrıca bölgemizde bulunan şifalı sulardan da insanların faydalanmasını istiyoruz."

Etkinlikte Başköy Muhtarı Cemalettin Çınar da yer alan herkese teşekkürlerini iletti. Program, ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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