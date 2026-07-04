Şenol Torlak için Lokma Hayrı Yapıldı - Son Dakika
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Şenol Torlak için Lokma Hayrı Yapıldı

Şenol Torlak için Lokma Hayrı Yapıldı
04.07.2026 18:36
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Burhaniye'de sevilen gazeteci Şenol Torlak için lokma hayrı düzenlendi, sevenleri bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden sevilen gazeteci Şenol Torlak için lokma hayrı düzenlendi. Torlak'ın Bahçelievler Mahallesindeki evinin önünde düzenlenen lokma hayrı sevenlerini buluşturdu. Şenol Torlak'ın eşi Aynur hanım ile kızı Ayşe Ekin Torlak, konuklara lokma ve peynir ikramı yaparken, dualar okundu ve rahmet dilekleri yenilendi. Aynur Torlak, konuklarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Ekin, 3. Sayfa, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenol Torlak için Lokma Hayrı Yapıldı - Son Dakika

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