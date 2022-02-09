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Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi - Son Dakika

Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi

09.02.2022 14:16
Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi

Serdivan Belediyesi, vatandaşların taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözebilmek için hazırladığı "Serdivan 360 Kent Rehberi" projesini hayata geçirdi.

Serdivan Belediyesi, vatandaşların taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözebilmek için hazırladığı "Serdivan 360 Kent Rehberi" projesini hayata geçirdi.

Proje için ilçe sınırlarındaki tüm cadde ve sokakların teknolojik donanımlı araçlarla gezildiği ve 360 derece (panoramik) olarak tek tek görüntülendiği ifade edildi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; bütün adres, kadastro, bina fotoğrafları, panoramik yol fotoğrafları ve elektronik imar durumu gibi verilere; http://keos.serdivan.bel.tr/keos/ adresi üzerinden kolayca ulaşılabileceği belirtildi.

SEKOP (Serdivan Kentsel Otomasyon Projesi) kapsamında ilçe sınırları içerisinde yer alan bin 831 sokak ve cadde, 21 bin 268 bina, 10 bin 870 işyeri, 67 bin 500 bağımsız yapının veri tabanına aktarıldığı belirtildi. SEKOP sayesinde istenilen bölgeye, sokağa, binaya ya da yola tek bir tıkla ulaşılabileceği belirtilirken mevcut yapı durumundan, yol genişliklerine, tabelalarının boyutlarından yeşil alan durumuna kadar birçok ölçümün ve incelemenin sistem üzerinden tek tuşla yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların da buradaki dataları kullanarak şikayetlerini ve taleplerini tüm detaylarıyla SEKOP üzerinden anında iletebilecekleri belirtilirken belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra yine sistem üzerinden talep sahibinin bilgilendirileceği dile getirildi. Emniyet, AGDAŞ, SEDAŞ ve Telekom gibi paydaş kurumların da bu sistemi kullanabilecekleri, bilgi alış-verişi yapılabileceği, adres bulma, abonelik ve numara işlemlerinin de yine bu sistem üzerinden takip edilebileceği ifade edilirken istek, şikayet ve memnuniyet anketi gibi uygulamalarla zenginleştirilen projenin kullanıma sunulduğu belirtildi. - SAKARYA

Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi
Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi
Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi

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imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Serdivan 360 Kent Rehberi hizmete girdi - Son Dakika


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