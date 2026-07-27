Belediye Başkanı’na ulaşamayınca yazdığı şikayet ile gündem oldu

Sakarya'da yaşayan bir vatandaş, hazırladığı iki ayrı projeyi Serdivan Belediye Başkanı'na sunmak istedi. Görüşme talebi kabul edilmeyen vatandaş çareyi bu kez başkanı şikayet etmekte buldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Serdivan Belediyesi Özel Kalem Birimi'ni arayarak ilçe için hazırladığı ve Serdivan'ın gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğü iki kapsamlı projeyi Belediye Başkanı Osman Çelik'e sunmak istediğini belirtti. İddiaya göre, özel kalem yetkilileri belediye başkanının yoğun programı sebebiyle görüşme talebinin karşılanamayacağını ifade etti.

"Halkın ürettiği fikirler ve projeler dinlenmeden, ilçeye nasıl daha iyi hizmet gelecek"

Yaşadığı duruma tepki gösteren vatandaş, çareyi sosyal medya üzerinden şikayet etmekte buldu. Serdivan Belediyesi'ni aradığını ifade eden vatandaş, "Serdivan ilçesi için hazırladığı iki adet kapsamlı ve faydalı olduğunu düşündüğüm projemi Serdivan Belediye Başkanı'na sunmak istediğimi özel kalem birimine ilettim. Ancak özel kalem, başkanın vakti olmadığını ve bu nedenle benimle görüşemeyeceğini söyledi. Bir ilçe belediye başkanının, ilçesi için hazırlanmış projelerle ilgili olarak halktan biriyle dahi görüşmemesi ve en azından proje hakkında kısa da olsa bilgi almaya yanaşmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Halkın ürettiği fikirler ve projeler dinlenmeden, ilçeye nasıl daha iyi hizmet üretileceğini anlamakta zorlanıyorum. Ben, sadece Serdivan'ın gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğüm projelerimi anlatmak ve değerlendirilmesini sağlamak istiyorum. En azından projelerimin yetkili bir birim tarafından incelenmesini, mümkünse de belediye başkanı veya görevlendireceği bir yetkiliyle uygun bir zamanda randevu verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.