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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında 25 bin 200 çocuğa ulaştı - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında 25 bin 200 çocuğa ulaştı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında düzenlenen 235 farklı atölye ile 25 bin 200 çocuğa ulaşarak yılını tamamladı. Çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim süreçlerine katkıda bulunan akademi, çeşitli atölye ve veli-aile seminerleriyle önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında 25 bin 200 çocuğa ulaştı
03.01.2024 - 19:46,
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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılını 25 bin 200 çocuğa ulaşarak gerçekleştirdiği 235 farklı atölye ile tamamladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında düzenlenen atölyeler ile 25 bin 200 çocuğa ulaştı. Çeşitli atölye ve veli-aile seminerleriyle şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayan Serdivan Çocuk Akademisi 235 farklı atölye ile yılı kapattı. Alanında uzman kadrosu ile çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bugün itibariyle yeni yıl atölyelerinin startını verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında 25 bin 200 çocuğa ulaştı - Son Dakika
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