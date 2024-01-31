Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi\'nden çocuklara eğlenceli bir gün

Ara tatilin ilk haftası Karagöz ve Hacivat ile Çok Bilmiş İbiş Sahne Oyunları ile çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, bu hafta da Eğitimci-Yazar Tuğba Coşkuner'i çocuklarla buluşturuyor.
"Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış" başlıklı program ile 5-12 yaş çocuklar Dünya Tarihi'ne eğlenceli bir yolculuk gerçekleştirecek. Akademiden alınan bilgilere göre; kayıtların 1 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da fikirvesanat.org üzerinden alınacağı Okur-Yazar Buluşması programının ardından çocukların kitaplarını imzalatma imkanına da sahip olacağı ifade edildi. Tüm atölye ve etkinliklerin ücretsiz olduğu Serdivan Çocuk Akademisi'nin "Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış" başlıklı Okur-Yazar Buluşmasının, 3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. - SAKARYA
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve projeler ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu. Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, seçimlere ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Yerel › Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nden çocuklara eğlenceli bir gün - Son Dakika
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