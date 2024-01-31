Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi\'nden çocuklara eğlenceli bir gün

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Ara tatilin ilk haftası Karagöz ve Hacivat ile Çok Bilmiş İbiş Sahne Oyunları ile çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, bu hafta da Eğitimci-Yazar Tuğba Coşkuner'i çocuklarla buluşturuyor.

"Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış" başlıklı program ile 5-12 yaş çocuklar Dünya Tarihi'ne eğlenceli bir yolculuk gerçekleştirecek. Akademiden alınan bilgilere göre; kayıtların 1 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da fikirvesanat.org üzerinden alınacağı Okur-Yazar Buluşması programının ardından çocukların kitaplarını imzalatma imkanına da sahip olacağı ifade edildi. Tüm atölye ve etkinliklerin ücretsiz olduğu Serdivan Çocuk Akademisi'nin "Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış" başlıklı Okur-Yazar Buluşmasının, 3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. - SAKARYA