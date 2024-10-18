Serdivan Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Sabah Çorbası - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Sabah Çorbası

Serdivan Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Sabah Çorbası

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni bir araçla üniversite öğrencilerine her sabah çorba ikramında bulunarak onlara destek olmaya devam ediyor.

18.10.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye bünyesine katılan yeni araçla üniversite öğrencilerine her sabah çorba ikramında bulunuluyor.

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine her sabah 08.30'dan başlayarak çorba ikramında bulunuluyor. Üniversitesi kampüsünde kurulan stantta ücretsiz olarak dağıtılan çorbaya üniversite öğrencileri büyük ilgi gösteriyor. Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Çorba ikramımız hafta içi her gün sabah 08.30'da başlıyor, 11.00'da son buluyor. Üniversite sezonu kapanana kadar çorba ikramımız devam edecek. Öğrencilerimize daha konforlu hizmet verebilmek için artık çorba dağıtım aracımız da var. Öğrencilerimiz verilen hizmetten çok memnunlar. Ayrıca Kampüs Camii'nde öğrencilerimize çay da ikram ediyoruz. Ücretsiz çay servisimiz gün boyu devam ediyor. Elimizden geldiğince öğrencilerimize katkı sunmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Sabah Çorbası - Son Dakika

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