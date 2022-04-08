Minikler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden olan 'tekne orucu', Serdivan Çocuk Akademisi ile yaşatılıyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, tekne orucu tutan minik çocuklara yönelik özel iftar programı düzenledi. Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucu, minikler tarafından ilgiyle karşılandı. Akademide düzenlenen programa katılan çocuklar, yapılan oyunlar ve etkinliklerle gönüllerince eğlenirken öğle saatlerine kadar sabırla tuttukları oruçlarını hep birlikte iftar yaparak açtı. - SAKARYA