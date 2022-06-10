Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır - Son Dakika
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Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır

10.06.2022 12:17
Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır

Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kurslarının yılsonu sergi hazırlıkları tamamlandı.

Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kurslarının yılsonu sergi hazırlıkları tamamlandı.

40 kurs merkezinde, 480 farklı branşta düzenlenen, 4750 vatandaşın ücretsiz faydalandığı ve sertifika almaya hak kazandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkmaya hazır. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yılsonu sergisinin bugün 17.30'da Cadde 54 yanındaki açık alanda düzenleneceği ve programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Kayseri'de Melikgazi Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi Kayseri'de Melikgazi Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır - Son Dakika
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