40 kurs merkezinde, 480 farklı branşta düzenlenen, 4750 vatandaşın ücretsiz faydalandığı ve sertifika almaya hak kazandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkmaya hazır. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yılsonu sergisinin bugün 17.30'da Cadde 54 yanındaki açık alanda düzenleneceği ve programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır - Son Dakika

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