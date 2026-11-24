Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan arıcılık sektörünün üretim kapasitesini geliştirmek, iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve sektörde katma değeri artırmak amacıyla 2026 Yılı Çalışma Programı kapsamında Muğla'da teknik inceleme programı gerçekleştirdi.

19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenen 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ile eş zamanlı yürütülen programa, Ardahan Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Birliğe üye arıcılar katıldı.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ve rehberliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde örnek arıcılık işletmeleri ve arılıklarda üretim süreçleri, koloni yönetimi ve yetiştiricilik uygulamaları yerinde incelendi. Ayrıca Muğla Petek ve Balcı Gökmen işletmelerine teknik ziyaretler düzenlendi. Muğla Petek'te temel petek ve arı keki üretimi; Balcı Gökmen'de ise balın işlenmesi, dolum, ambalajlama, kalite kontrol ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi alındı. Böylece arıcılıkta üretim girdilerinden nihai ürünün pazarlanmasına uzanan değer zincirindeki iyi uygulamalar değerlendirildi.

Program kapsamında kongrenin bilimsel oturum ve panellerine katılım sağlanarak arı sağlığı, koloni yönetimi, bal kalitesi, arı ürünlerinde katma değer, markalaşma ve sürdürülebilir arıcılık gibi güncel konular ele alındı. Kongre fuar alanındaki stantlar ziyaret edilerek arıcılık ekipmanları, üretim teknolojileri ve yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi edinildi.

SERKA, bölgenin tarımsal üretim potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla paydaşlarıyla iş birliği çalışmalarını sürdürmektedir.