Sermaye piyasası soruşturmasında 11 şüphelinin mal varlığına el konulma kararı verildi - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında 11 şüphelinin mal varlığına el konulma kararı verildi

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Sarıyer Maslak'taki Tera Tower havadan görüntülendi; binada tadilat sürdüğü görüldü. Sermaye piyasası soruşturmasında aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 şüphelinin mal varlığına el konulmasına karar verildi; Peker GYO binanın Tera Yatırım Bankası'na kiralandığını açıkladı.

Sarıyer Maslak'ta bulunan Tera Tower Maslak, havadan görüntülendi. Görüntülerde binada tadilat çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 şüphelinin mal varlığına el konulmasına karar verildi. Kararın ardından Tera Grubu ve Peker GYO ile bağlantılı gayrimenkul projeleri yeniden gündeme geldi. Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı DIGH Maslak ile Tera Yatırım Bankası arasında binanın tamamının kiralanmasına ilişkin 31 Aralık 2025'te sözleşme imzalandı. Peker GYO, binayı portföyündeki ticari gayrimenkuller arasında gösteriyor. Tera Bank'ın internet sitesinde de genel müdürlük adresi Maslak olarak yer alıyor.

Maslak'ta havadan görüntülenen bina üzerinde Tera Tower Maslak yazan binada tadilat çalışmalarının olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
Tera YatırımEkonomiSarıyerEmlakYerelSon Dakika

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