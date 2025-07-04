Servet Sevindim\'den Köy Okullarına Yardım

Çankırı'da hayırsever kimliğiyle tanınan ve vefat eden babasının yardımseverliğini yaşatmak isteyen Servet Sevindim, aldığı hediyelerle köy okullarında eğitim gören çocukların yüzünü güldürüyor.

Çankırı'da yaşayan Servet Sevindim, hayatını kaybeden ve hayırsever kimliğiyle tanınan babasının yardımseverliğini yaşatmaya karar verdi. İl merkezinde esnaflık yapan Sevindim, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlarken, öğrencilerin eğitim masraflarını da karşılamaya çalışıyor. Sevindim, babasının çocukluk yıllarından itibaren birçok insana yardım ettiğine tanıklık ettiğini belirterek, bu değerleri kendine rehber edindiğini ifade etti. Amacının Çankırı'da yaşayan tüm köy okullarındaki öğrencilerin eksiklerini gidermek olduğunu söyleyen Sevindim, esnaf arkadaşlarının destekleriyle çocuklarının ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çocukların yüzlerindeki sevinci gördükçe daha çocuk çocuğa ulaşmak istediğini dile getiren Sevindim, "Rahmetli babam Mustafa Sevindim, Çankırı'da hayırsever kimliğiyle bilinen bir iş adamıydı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Kur'an kursu, cami gibi kurumlar, kimin ne ihtiyacı varsa rahmetli babama ulaşırdı. Ben de çocukluktan bu yana hayatımın bir köşesinde film şeridi gibi babamı izlerdim. Tabii ister istemez ben de bunu hayatımın bir anlamı olarak gördüm. Ben de her işimde 'Bismillah' dedim ve Allah'ımızın vermiş olduğu bereketi ihtiyaç sahibi ve bana ulaşan herkese ulaştıralım diye düşündüm" dedi.

Köy okullarına yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Sevindim, "Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bulunan bir köy okulu bana sosyal medyadan mesaj göndermiş. Mesajda, '21 öğrencili bir köy okuluyuz, bize de gelir misiniz' dediler. Ben de köy okulunda çocukların saf ve temiz duygularına karşılık vermek amaçlı kabul ettim ve restoranımızdan tuzda tavuk, iç pilav, oyuncaklar alıp beldeye gittim. O çocukların sevgi ve duygularını en derinden hissettim. Biz kendi çocuklarımıza o oyuncakları getirdiğimizde sürekli oyuncak aldığımız için tepki vermiyorlardı ama o çocukların eline aldığı ilk oyuncakların sevincini gözümle gördüm. Bu durum bana duygusal anlar yaşattı. Çankırı'da kaç tane köy okulu olduğunu araştırdım ve önümüzdeki eğitim sezonu açıldığında esnaf arkadaşlarımız ile birlikte kıyafetten kırtasiyeye, okulun eksikliklerine kadar yanlarında olacağız. Sadece köy okulları değil, ihtiyaç sahibi olabilecek herkesin yanında olmaya çalışıyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI