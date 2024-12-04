Sevgi Engelleri Aşar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sevgi Engelleri Aşar

Sevgi Engelleri Aşar

Vali Çelik, engelli bireylerle bir araya gelerek sevginin önemini vurguladı ve destek mesajı verdi.

04.12.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, hayattaki en değerli şeyin sevgi olduğunu belirterek, "Sevgi tüm engelleri aşar" dedi.

Vali Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Vali Çelik, katılımcılarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Vali Çelik, "Hayattaki en değerli şey sevgidir. Sevgi iyileştirir, kelimesinin vücut bulmuş halini ailelerimizde görüyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar sizlere ciddi anlamda destek sağlıyor; ancak önemli olan, bir ve beraber olarak bu mücadeleyi ailenin bütün fertleriyle birlikte yürütmenizdir. Hepinizi ve ailelerinizi bu emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum. Rabbim mücadelenizi kolaylaştırsın. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. 3 Aralık vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız, engelli bireylerimizin hayatındaki zorlukları ortadan kaldıracak iradeyi ve farkındalığı toplumun diğer kesimlerine anlatmaktır. Birçok alanda engelleri hep birlikte kaldırmak gerekiyor. Hayatın her parçasında karşılaşılabilecek bu durum, empati ve anlayışla daha kolay aşılabilir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Bizler de bu anlayışla engelli bireylerimize engelsiz bir yaşam sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullaoğlu ve engelliler katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Engelliler, Ali Çelik, hakkari, Aralık, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevgi Engelleri Aşar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:45:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgi Engelleri Aşar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.