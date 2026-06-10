Sevgi ve Dayanışma Şenliği

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, özel bireyler ve gönüllü gençler "Farklı Renkler, Aynı Kalpler" Özel Eğitim Şenliği'nde bir araya geldi. Sevgi ve dayanışmanın ön plana çıktığı etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, toplumsal farkındalık ve dayanışma adına çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Farklı Renkler, Aynı Kalpler" ismiyle düzenlenen Özel Eğitim Şenliği, özel bireyleri ve gönüllü gençleri ortak bir eğlencede buluşturdu.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, özel bireylerin sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu süren programda; eğitici oyunlar, sanatsal atölyeler ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Gönüllü gençlerin enerjisi ve özel bireylerin neşesiyle birleşen şenlik, adeta bir sevgi şölenine dönüştü. Katılımcılar hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ve özel bireylere sunulan küçük hediyelerin ardından sona erdi. Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, bu ve benzeri projelerle özel bireylerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA