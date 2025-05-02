Sevgi Yolu Esnafından Konak Belediye Başkanı'na Tepki

Sevgi Yolu'nda işler yolunda değil

Sevgi Yolu esnafından Konak Belediye Başkanı Mutlu'ya tepki

İZMİR - İzmir'in meşhur sokağı olan Alsancak Sevgi Yolu'ndaki esnaflar, Konak Belediyesi tarafından kendilerine tebligatla bildirilen alan daraltması kararına karşı tepki gösterdi. Esnaflar 2 saat süren kapatma eylemi yaparken, pankartlar ve alkışlarla Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya tepki gösterdi.

İzmir'in meşhur semti Alsancak'ta bulunan Sevgi Yolu'nda faaliyet gösteren 80'e yakın esnafa, Konak Belediyesi tarafından kamuya ait alanların işgal edildiği gerekçesiyle tezgahların 15 gün içinde geriye çekilmesi yönünde bildirim yapıldı. Ancak bu talebin bazı esnaflar için mevcut alanın tamamen kaldırılması anlamına gelmesi, tepkilere yol açtı. Yıllardır aynı noktada hizmet veren esnaflar, "Sevgi Yolu'na dokunma, ekmeğimizle oynama!" diyerek kamuoyuna destek çağrısı yaptı.

2 saatlik kapatma eylemi

Karara karşı seslerini duyurmak isteyen esnaf, 2 saatlik stant kapatma eylemi yaptı. Kepenklerin üzerine pankartlar asarak Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya tepki gösteren esnaf, daha sonra basın açıklamsı yaptı.

"Biz burada işgalci değiliz"

Sevgi Yolu esnaflarından İlknur Maral, yapılan basın açıklamasında işgalci olmadıklarını, işgaliye ücretini ödediklerini söyledi. Maral, "Salı sabahı kalabalık bir zabıta ekibi eşliğinde sokağımızın mevcut halinin yıkılmasıyla ilgili olarak Konak Belediyesi tarafından bize tebligat yapılmaya çalışıldı. Bu tebligatları kabul etmedik, evrakları imzalamadık. Ardından, 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Bazı yetkililerle görüşmeler yaptık. 'Size döneceğiz, bizden haber bekleyin' gibi söylemler oldu ancak hala somut bir geri dönüş olmadı. Tebligat süresi 12 gün olarak belirtilmişti ve şu anda bu sürenin 10 günü dolmuş olabilir. Bu yüzden bizim de bir an önce harekete geçmemiz gerekiyordu. Tebligatlarda örnek olarak 'kaldırım işgali' gibi ifadeler yer alıyor. Oysa biz burada işgalci değiliz. Bu sokak yaklaşık 30 yıldır var ve biz burada belirlenmiş sınırlar dahilinde işgaliye ücretimizi ödüyoruz. Bu düzeni korumak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle bize yönelik bu uygulamayı hukuksuz buluyoruz. Bu uygulamalarla karşı karşıya kalmak bizleri çok zorluyor. Bu yapılanı ne doğru buluyoruz ne de adil" dedi.

"Stantlarımızı bir buçuk metre içine sığdırmamız isteniyor"

Stantlarının küçültülmesine karşı olduklarının altını çizen Maral, "Bugün sabah saatlerinde arkadaşlarımızla birlikte Konak Belediyesi'ne giderek başkandan resmi bir görüşme talebinde bulunduk. Bundan sonraki süreci, bizim atacağımız adımlar ve belediyeden gelecek yanıtlara göre şekillendireceğiz. Ancak pazartesi günü belediye önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz. Çünkü bazı yetkililer burasının ticarethane olmadığını ifade ediyor. Oysa biz burada iş yapıyoruz, hayatımızı buradan kazanmaya çalışıyoruz. Burası keyfi olarak gelip zaman geçirdiğimiz bir yer değil. Günümüzü burada geçiriyoruz ve çoğu zaman kazandığımız para asgari ücretin yarısına bile ulaşmıyor. Stantlarımızı mevcut halinin bir buçuk metre içine sığdırmamız isteniyor. Stantlarımızı bozmak istemiyoruz çünkü zaten bunun karşılığını ödüyoruz. Biz burada işgalci değiliz. Emek vererek, alın teriyle, kitaplarımızla, takılarımızla, saç iplerimizle, tırnaklarımızla kazandık bu yeri. Buradan da asla vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu çağrımızı duyuruyoruz" sözlerine yer verdi.